La crise anglophone figure parmi les « plus négligées » du monde, selon les évaluations du Norwegian Refugee Council.

Au cours des dernières années, notamment depuis 2016, un conflit d’une violence inconcevable a ravagé la nation centrafricaine du Cameroun. Le barrage quotidien d’images sanglantes publiées sur les médias sociaux et les récits de cruauté et de crimes de guerre probables n’ont pas suffi – du moins à ce jour – à galvaniser une action significative ou concertée pour résoudre ce que l’on appelle désormais la “crise anglophone“.

Après des années de désastre, il y a maintenant une impasse intérieure, un statu quo paralysé qui a servi à radicaliser les extrémistes des deux côtés du conflit.

Les racines de la crise anglophone remontent bien sûr bien plus loin que 2016. Comme beaucoup de problèmes qui bouillonnent depuis longtemps dans la région, les hostilités peuvent être attribuées aux manœuvres des anciennes puissances coloniales qui ont scindé les territoires africains sans se soucier de la dignité ou des préférences des populations locales. Ce fait, cependant, n’excuse pas l’échec du leadership qui a plus récemment été la norme – incarné le plus profondément par le président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982, plus longtemps que la plupart des Camerounais ne sont en vie.

En octobre 2018, Biya a obtenu un nouveau mandat lors d’un exercice électoral entaché d’allégations crédibles de truquage des votes et de répression contre des adversaires politiques, y compris le chef de l’opposition Maurice Kamto, qui était resté en résidence surveillée jusqu’en décembre 2020.

La crise anglophone figure parmi les « plus négligées » du monde, selon les évaluations du Norwegian Refugee Council. Et selon l’International Crisis Group, les combats ont tué plus de 3 000 personnes et déplacé 600 000 autres. Dans les régions anglophones, 850 000 enfants sont actuellement non scolarisés – probablement beaucoup plus aujourd’hui à la lumière de la pandémie de Covid-19 – et une personne sur trois des quatre millions de personnes de la région a besoin d’une aide humanitaire.

Le Cameroun, autrefois un hôte réputé pour les réfugiés, est aujourd’hui un exportateur majeur de personnes qui fuient la violence et les persécutions gouvernementales. Le nombre de Camerounais cherchant refuge au Nigeria, par exemple, a franchi la barre des 300 000. L’instabilité à l’intérieur du Cameroun a ainsi produit des effets d’entraînement négatifs sur toute une région, y compris un retour de flamme économique et commerciale désastreux.

Ces statistiques, aussi stupéfiantes soient-elles, rendent à peine justice à l’ampleur globale d’un conflit qui a coûté énormément à la vie des Camerounais ordinaires – principalement des femmes et des enfants – qui ont été littéralement pris entre deux feux entre les forces gouvernementales et les combattants anglophones.

Selon le journaliste local Comfort Mussa, «à peine un jour se passe sans nouvelles de décès, d’enlèvements, d’incendies criminels et d’autres formes de violence qui sont devenues une réalité pour les habitants des régions [anglophones]».

À mesure nous entrons dans 2021, cependant, il y a une petite lueur d’espoir que l’élan s’est construit derrière un programme de réforme. Plutôt symboliquement, le jour du Nouvel An, le Sénat des États-Unis a adopté une résolution par consentement bipartite unanime – ce qui n’est pas une mince affaire à Washington ces jours-ci – qui a envoyé un signal fort au gouvernement Biya et aux groupes armés pour qu’ils mettent fin à la violence et s’engagent à un processus inclusif d’arbitrage international.

La résolution soulevait également la perspective de sanctions punitives contre les personnes responsables d’avoir participé à des atrocités.

En tant que partenaire de longue date des défenseurs des droits humains et des leaders pro-démocratie au Cameroun, nous, à Vanguard Africa, saluons chaleureusement ce développement dans les couloirs des Etats-Unis et du Sénat américain. Nous préconiserons également que la nouvelle administration Biden-Harris fasse de cette résolution – et des principes clés sur lesquels elle repose – une priorité clé de sa politique américano-africaine pour l’avenir.

En termes simples, il est temps que les deux côtés de la crise anglophone acceptent le fait qu’il n’y a pas de solution militaire. Les armes doivent être réduites au silence. Le chaos ne peut plus continuer. Surtout, il y a une certaine reconnaissance, même parmi les dirigeants anglophones les plus militants, que c’est la seule voie possible. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est un règlement négocié qui rend les auteurs de violations des droits humains responsables et ouvre la voie à une nouvelle ère de leadership que de nombreux Camerounais réclament.

Les violences perpétrées pendant la crise anglophone et le manque de respect du caractère sacré de la vie humaine ont fait des ravages massifs sur les générations futures de Camerounais.

Pour soulager les citoyens de cette chute libre, tant le gouvernement que les dirigeants anglophones doivent examiner attentivement cette chute libre et leurs rôles respectifs pour la perpétuer. Un dialogue véritablement inclusif doit commencer et le gouvernement des États-Unis – désormais dynamisé par un rare acte de bipartisme – devrait aider à combler le vide de leadership du Cameroun qui a été si facilement exploité.