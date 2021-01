La plateforme de la jeunesse africaine pour le climat ” African Youth Climate Hub ” (AYCH), vient de lancer un appel à candidature pour former les entrepreneurs du secteur du climat en Afrique dans le cadre d’un programme d’incubation de start-ups opérant dans le climat et la promotion du développement durable. Les candidatures sont ouvertes sans condition d’éligibilité particulière.

Les start-up qui participeront à ce programme, bénéficieront d’une formation de six mois dans les domaines du droit, de la stratégie, du marketing, de la communication, de la psychologie et des technologies de lutte contre le changement climatique. Un programme d’accompagnement pour développer leur projet leur sera également proposé. Pour cette première édition, AYCH incubera 10 projets portés par de jeunes africains.

Pour postuler les jeunes entrepreneurs sont invités à se connecter sur youthclimatehub.org, à télécharger l’offre d’incubation, créer leur compte et soumettre leur projet en remplissant le formulaire en ligne.

L’AYCH est une initiative d’incubation qui soutient les projets d’entrepreneuriat durable des jeunes africains, lancée en septembre 2019, à l’occasion du Sommet de l’Action pour le Climat. Elle est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, la YOUNGO (Children and Youth Constituency to United Nations Framework Convention on Climate Change), le groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique.