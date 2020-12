Dans un long entretien qu’il nous a accordé, Mohamed Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, présente les grandes lignes du programme de digitalisation que s’attèle à mettre en œuvre en capitalisant sur les retours d’expériences de cette période de confinement avec ses impacts sociaux économiques.

Ainsi la stratégie globale de la digitalisation repose sur 6 piliers et qui concernent un ensemble de secteurs tel que la justice, le social, l’éducation et l’enseignement supérieur.

Pour Fadhel Kraiem, la Tunisie doit capitaliser sur la dynamique née lors du confinement forcé de la population. Il suggère de mener autrement les projets digitaux en leur conférant plus d’agilité et en adoptant des méthodologies appropriées qui leurs permettront d’avancer plus vite.

Dans ce cadre, des projets prioritaires ont été définis : l’administration électronique, l’adaptation du cadre juridique et réglementaire et la diversification des services publics rendus aux citoyens à travers le portail unique. Tous ces projets concourent à faciliter la vie de l’usager (citoyen/entreprise) en lui fournissant un service à la hauteur de ses exigences : qualité, sécurité, fiabilité et performance.

L’effort engagé vise à digitaliser, à fin 2021, plus de 70% des documents administratifs (extrait de naissance, attestation de nationalité…).

Par ailleurs et afin de capitaliser sur l’expérience Covid-19, il apparaît que l’usage du digital devient un impératif. Sans le télétravail, il aurait été impossible d’assurer la continuité de service dans l’administration en période de confinement général. Dans ce cadre, le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique appelle à une révision de la législation du travail pour intégrer cette nouvelle donne ; une révision aussi portante qu’indispensable dans le contexte actuel.

« Les trois mois de confinement nous ont appris beaucoup de choses, et parfois de très belles choses qu’il importe de pérenniser, et ce grâce aux technologies en général et au digital en particulier », explique le ministre des Technologies.

Il évoque comme première priorité du gouvernement, le volet social. «… Avec le confinement dû à la Covid-19, on a découvert qu’il y a des maux dans la société tunisienne auxquels il faut apporter des remèdes », des maux que les technologies de la communication peuvent contribuer à résoudre beaucoup plus facilement.

Les technologies, notamment digitales, permettront de fournir une base pour une politique sociale ajustée, entre autres en orientant les fonds de la compensation aux populations démunies. Ceci passe par un meilleur ciblage de ces populations.

Dans ce contexte, une base de données de familles nécessiteuses a été créée et sa fiabilité sera renforcée à travers le registre de l’identifiant du citoyen.

Fadhel Kraiem ajoute que le croisement de données «… a préparé le terrain pour la mise en place d’un modèle de compensation développé, juste et efficace ».

La mise en place de cette réforme de la compensation sera progressivement implémentée et impliquera une collaboration entre différents départements ministériels (TIC, Affaires sociales, Commerce et Finances).

Toujours dans le volet social, le ministre évoque les versements des aides sociales à travers les porte-monnaies électroniques. «… c’est super intéressant comme expérience parce que cela a été fait en un temps record (deux semaines de développement et une semaine de communication et exécution), et ce avec toutes les banques de la place, la Banque centrale de Tunisie, Société Monétique Tunisie, la Poste tunisienne, les ministères, une quinzaine de coordinateurs. Globalement c’est une réussite en termes de timing. Et on a obligé tous ceux qui ont voulu avoir l’aide sociale (pour le deuxième versement) de passer par le 10/21 et d’avoir un compte virtuel.

Les TIC sont un facteur d’inclusion. Ainsi, 98% l’ont fait, soit 360 000 personnes. Mais ce qui est remarquable, c’est que 15% de ceux qui l’ont fait, ont pu retirer leur argent dans les guichets automatiques des banques».

Certains diront que « c’est difficile parce qu’on est nouveau dans le domaine de la digitalisation“, Or selon le ministre, ce constat n’est pas exact, car l’expérience des inscriptions universitaires le prouve. Elles sont plus de 2 millions d’inscriptions qui se font ainsi en ligne chaque année. Il n’y a plus d’orientation avec du papier. Pour lui, cela constitue une performance.

Pour le reste, Fadhel Kraiem détaille les axes prioritaires de développement du numérique.

Le premier concerne la digitalisation de l’administration ou la mise en œuvre du e-gov avec des programmes structurant, tels l’identifiant unique du citoyen, l’interopérabilité des systèmes d’information.

Le deuxième axe concerne une infrastructure performante et généralisée à l’ensemble des citoyens. L’infrastructure est un moteur d’inclusion sociale. Dans cet axe, des projets ambitieux sont lancés. « L’Etat doit intervenir en priorité pour la connectivité des écoles, des lycées et des facultés (nous avons 6 500 établissements scolaires dont certains ne disposent pas d’internet, alors que d’autres disposent d’une capacité d’internet qui ne peut pas supporter une gestion administrative et un enseignement digital ».

Quant au troisième axe, qui est à la fois technologique, financier et social, il concerne le développement du porte-monnaie électronique. C’est ce qu’on a fait pendant le confinement ; c’est une solution intermédiaire qui était consacrée au decashing, explique le ministre. Il plaide donc pour la généralisation de cette solution et un développement de ce modèle de paiement.

Il estime toutefois que les établissements de paiement devraient intégrer ce mode de paiement et par la suite faire adhérer leurs différents usagers.

En conclusion, Fadhel Kraiem pense que cette culture du moins de cash, s’installera progressivement chez les Tunisiens. Cependant, un accompagnement est nécessaire à travers des mesures qui encouragent le paiement via des cartes électroniques par exemple. « Je pense que cette énergie en faveur des paiements électroniques ne va pas s’essouffler, et nous n’avons pas de choix que de continuer cette dynamique ».

