Le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazzek Kilani, annonce l’ouverture d’un compte de dépôt auprès du Trésor public pour le dédommagement des victimes de la révolution, conformément au décret gouvernemental n°2018-11.

” Il s’agit d’une action pour soutenir le Fonds al Karama (la Dignité) “, précise l’Instance dans un communiqué rendu public jeudi 24 décembre.

Les dons peuvent être versés via le compte courant Postal

Code IBAN : TN59

Compte CCP : 17001000000006100033

SWIFT : LP TN TN TT ou encore à travers le compte courant du trésor public ouvert auprès de la Banque centrale (compte RIB BCT) 00038000405000000040

CODE IBAN : TN 59

SWIFT : BCTN TN TT

Selon Kilani, un accord sera signé entre le chef du gouvernement et le ministre des Finances qui fixera la méthode de gestion de l’argent déposé au Fonds Karama, créé en 2018.

” Le chef du gouvernement a décidé d’élaborer un rapport à la lumière des recommandations présentées par l’Instance Vérité et Dignité pour mettre en place des réformes relatives aux différents secteurs, notamment celui de la justice, l’information et la sécurité “, a-t-il fait savoir dans une déclaration précédente à TAP.

Créée en 2016, l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes est une structure qui travaille sous la supervision de la présidence du gouvernement pour faire le suivi des dossiers des blessés et martyrs de la révolution et des opérations terroristes et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire prévaloir leurs droits et avantages.