La crise sanitaire engendrée par la Covid-19 s’est transformée en Tunisie mais aussi dans le monde en une crise économique et sociale. Les impacts économique, démographique et sociétal de cette crise sont lourds, notamment pour les ménages vulnérables. Partout dans le pays, et aussi pour les Tunisiens à l’étranger les plus vulnérables, elle s’accompagne d’une aggravation du chômage et d’une augmentation de la précarité.

Conscients de la situation, ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Ecoles) et TAYP (Tunisian American Young Professionals) lancent, en partenariat avec ASSEN (Association pour le Soutien des Enfants), une initiative pour rassembler la diaspora tunisienne autour d’un programme de solidarité au profit des Tunisiens, qu’ils soient en Tunisie ou à l’étranger.

En effet, l’ATUGE a pu collecter 120 000 euros (€) lors de la première vague de la Covid-19 en avril 2020 et les fonds ont été déployés avec succès pour aider plus de 10 hôpitaux en Tunisie.

La deuxième vague s’annonce plus sévère avec l’arrivée de l’hiver, les trois associés souhaitent mobiliser, de nouveau, la diaspora tunisienne autour de cette cause.

La première action de la nouvelle initiative ATUGE-TAYP-ASSEN consiste au lancement d’un fonds de solidarité qui fournira un soutien financier immédiat aux Tunisiens de l’étranger qui ont été les plus durement touchés par la pandémie, particulièrement les étudiants, ainsi qu’aux hôpitaux tunisiens pour répondre au besoin urgent de plus de matériel médical.

Pour contribuer à cette cagnotte, le site http://tayp.atuge.org/.

Les paiements en dinars sont acceptés, il suffit de choisir l’option “Faire un Don“, après En TND.

Les fonds recueillis seront utilisés pour aider les hôpitaux en Tunisie à travers la Commission des dons du ministère de la Santé, mais également pour aider les étudiants tunisiens à l’étranger en difficultés financières.