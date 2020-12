Assurances ZITOUNA TAKAFAUL se voit décerner pour la deuxième année consécutive le titre du ‘‘Service Client de l’Année 2021’’ dans la catégorie « Assurance ».

‘‘Elu Service Client de l’Année’’ est un prix qui récompense la qualité des services clients par secteur en se référant aux notes obtenues dans le cadre d’un processus objectif et une méthodologie éprouvée avec la réalisation d’enquêtes mystères multicanales.

Ce prix distingue cette année Assurances ZITOUNA TAKAFUL pour l’excellence de sa relation client et son engagement dans l’amélioration constante de sa démarche qualité.

« Cette distinction est le résultat de notre engagement pour proposer un service de qualité avec une amélioration continue. Obtenir ce label pour la deuxième année consécutive est de toute évidence une immense fierté pour nos équipes qui se mobilisent chaque jour pour faciliter la vie au client et lui faire vivre la meilleure expérience assurance », a déclaré M. Makrem BEN SASSI, Directeur Général de ZITOUNA TAKAFUL.

Il a aussi souligné que « Ce label honore et récompense les efforts de toute la compagnie : employés, agents d’assurances et partenaires qui ont rendu de la relation client un pilier stratégique dans le développement de la marque. Nous poursuivrons notre travail pour être les plus réactifs, les mieux innovants, les plus attractifs et, être toujours à l’écoute ».

La récompense d’une stratégie d’excellence

Le prix ‘‘Elu Service Client de l’Année 2021’’ vient confirmer la bonne position de la société Assurances ZITOUNA TAKAFUL sur le marché tunisien et dans le secteur des Assurances. Ce label conforte ses choix stratégiques en matière d’investissement dans le digital et les nouvelles technologies, dans d’amélioration des process de gestion et la mise à niveau de son réseau de distribution.

Assurances ZITOUNA TAKAFUL ne lésine pas sur les moyens pour une expérience client exceptionnelle : Qualité de service inégalée et offre de produits adaptée.