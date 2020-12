Une réunion d’urgence du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, tenue lundi, a été couronnée par l’élaboration d’une série de propositions qui seront soumises au chef du gouvernement, a indiqué Hechmi Louzir, membre du comité et directeur de l’institut pasteur.

Ces propositions ont pour but d’assurer une meilleure protection de la santé des citoyens notamment à l’approche de la fête de fin d’année, a-t-il dit.

Louzir a précisé dans une déclaration à la TAP que le ministre de la santé Faouzi Mehdi exposera ces propositions devant Hichem Mechichi, sans donner toutefois de détails.

S’agissant de la nouvelle variante du coronavirus, Louzir a souligné que lors de la réunion il a été recommandé d’assurer un suivi des cas positifs et de s’assurer si une infection par cette nouvelle variante du coronavirus est détectée ou non en Tunisie et de s’assurer du taux de propagation.

Cette nouvelle variante du Sars-CoV-2 se propage rapidement et devient la forme la plus dominante, a-t-il noté, rappelant que les tests rapides et le traitement actuel anti-corona demeure adéquat malgré sa mutation.