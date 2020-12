Pour la deuxième année consécutive, Tunisie Leasing & Factoring (TLF) remporte le prestigieux prix « Elu Service Client de l’Année » du secteur du leasing, du concours organisé par la société Qualimétrie et son partenaire français Ipsos*, ayant pour objectif d’évaluer la qualité des services clients, offerts à travers plusieurs canaux de communication, par des entreprises tunisiennes évoluant dans plusieurs secteurs d’activité.

Cette consécration est le fruit du travail acharné et continue de toute l’équipe de TLF et ce depuis plusieurs années.

Depuis sa création, TLF a placé la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie, en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires pour accéder à un service de qualité qui répond à leurs attentes et en leur faisant vivre la meilleure expérience client.

Ce trophée est obtenu dans une conjoncture fortement impactée par la pandémie COVID-19. En dépit de la difficulté du contexte, TLF a continué à développer la qualité de ses prestations et œuvré pour un accompagnement sur mesure de tous ses clients touchés par la crise sanitaire qui sévit toute la planète.

La participation au concours « Elu Service Client de l’Année 2021 » a été une bonne opportunité pour TLF pour l’évaluation de la qualité de ses services, dans un objectif de consolidation de ses acquis et d’amélioration continue de ses prestations au bénéfice de ses clients.

A travers cette consécration, TLF consolide son leadership dans le secteur du leasing.

A propos de Tunisie Leasing & Factoring :

Créée en Octobre 1984, TLF est la pionnière et la leader des secteurs du leasing, du factoring et de la location longue durée en Tunisie.

TLF a adhéré au Pacte « Global Compact » des Nations Unies qui rassemble entreprises, organisations, agences des Nations unies, monde du travail et société civile autour de 10 principes universellement reconnus pour construire des sociétés plus stables et inclusives. A travers cette démarche, TLF se positionne comme un opérateur qui met les questions environnementales et sociétales au cœur de ses priorités pour un financement responsable.

*Étude IPSOS – Qualimétrie– Septembre à Novembre 2021 – Plus d’infos sur escda.tn