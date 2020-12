Dix ans après un fameux 17 décembre 2010 – 14 janvier 2011 les Tunisiens s’interrogent. Qu’a-t-on fait de ces dix précieuses années. Sommes-nous en train de réussir même lentement, malgré les erreurs et les dégâts accumulés. Ou par contre, sommes-nous en train de sombrer dans des difficultés graves et qui sont de nature à compromettre non seulement notre expérience de transition démocratique, mais aussi les acquis de la Tunisie d’avant 2011.

Le journal français Le Monde nous a consacré dans son édition du 16 décembre 2020 un article qui fait peur. Le titre de cet article était comme suit: « Techniquement la Tunisie est en quasi faillite ».

Il est évident que tout ce que disent et écrivent nos partenaires économiques et financiers étrangers nous intéresse particulièrement. Ils sont souvent capables, plus que nous, d’influencer les décisions prises par les investisseurs, les institutions financières, ou même les entreprises commerciales et industrielles, pour leurs relations avec la Tunisie. Et comme on dit « la perception est plus importante que la réalité ».

La perception que peuvent avoir nos partenaires étrangers de la situation de notre pays est donc déterminante pour toute stratégie de sortie de crise.

Il est évident aujourd’hui que les choix faits par la Tunisie en matière de régime politique et de mode d’élection ont donné une grande dispersion du pouvoir, l’impossibilité de voir émerger une majorité qui assume le pouvoir, une instabilité des gouvernements et une certaine impuissance de ces mêmes gouvernements devant les défis et les difficultés que traverse le pays.

Le pays semble d’autant plus piégé qu’il n’arrive même pas à entreprendre des réformes qui s’imposent logiquement.

La constitution semble cadenassée et n’offre pas de solutions de sortie de crise.