Le ministère du Transport et de la logistique a lancé deux appels à manifestation pour la réalisation et l’exploitation de deux zones logistiques à Bouchama (Gabès) et Gargour (Sfax), a indiqué le ministère dans un communiqué publié , jeudi, sur sa page Facebook.

Cet appel à manifestation qui s’inscrit dans le cadre du partenariat public/privé (PPP), a pour objectif d’accélérer les mesures de réalisation du réseau national des zones logistiques programmé à moyen terme.

Plus de 30 hectares ont été consacrés à la réalisation de la zone logistique de Bouchama moyennant un coût estimé à 100 millions de dinars.

Pour la zone logistique de Gargour, 35 hectares ont été mis à la disposition dudit projet qui sera réalisé une enveloppe de 84 millions de dinars.

Le ministère a indiqué que toutes les études techniques et environnementales des zones logistiques pour la période 2016-2020, à savoir Rades, Bir Mcherga, Enfidha, Gargour, Bouchema et Zarzis, ont été réalisées , précisant qu’il reste ouvert à toute initiative visant à créer et exploiter ces zones dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé, conformément aux mesures en vigueur.

Le réseau national de zones logistiques s’étale sur les différentes régions du pays dans l’objectif de rendre la Tunisie une plateforme commerciale internationale et un pôle logistique dans la région méditerranéenne en réponse aux exigences du marché mondial et à la forte concurrence dans ce domaine.

Les zones logistiques permettront d’attirer de nouveaux investissements dans le domaine de la logistique, d’exercer les activités logistiques et d’intégrer la région dans les chaines de valeur mondiale.

Les zones logistiques sont également considérées comme l’un des mécanismes de base permettant une meilleure exploitation du site stratégique de la Tunisie, une valorisation de ses composantes logistiques, ainsi que l’exploitation de ses attributs logistiques et la mise en œuvre de sa dimension méditerranéenne et africaine eu égard aux opportunités d’investissement qu’elles offrent au profit des hommes d’affaires et des industriels.

Les zones logistiques jouent un rôle majeur grâce à la qualité de leurs services rendus au niveau de l’approvisionnement et de la distribution, en termes de maîtrise des prix, en allégeant le coût du transport et en facilitant la circulation des marchandises entre les points de production et de consommation, ce qui aura un impact positif sur le pouvoir d’achat du citoyen.