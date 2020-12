La deuxième réunion du conseil supérieur de l’exportation devrait se tenir, au cours du premier trimestre 2021, a indiqué le ministre du Commerce et du développement des exportations, Mohamed Bousaid.

Cette réunion sera axée sur les recommandations du Conseil national du commerce extérieur qui se tiendra, le 22 décembre 2020, a-t-il ajouté au cours d’une séance de travail tenue, jeudi, au Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Bousaid a mis l’accent à cette occasion sur la nécessité de mettre en place un nouveau modèle d’exportation selon une approche favorisant l’essor du système commercial national et le développement de la chaîne de valeur mondiale.

Il a rappelé que son département a mis en place un contrat axé sur 7 points et fixant un nombre d’objectifs pour développer les exportations; à savoir l’élaboration d’une stratégie de développement des exportations à l’horizon 2030, l’évaluation des accords commerciaux entre la Tunisie et ses partenaires économiques, la digitalisation et la simplification des procédures de commerce extérieur et le développement d’un programme du commerce électronique et les services à forte valeur ajoutée destinés à l’exportation.

De son côté, le PDG du CEPEX, Chiheb Ben Ahmed a présenté une vision concernant la restructuration du centre pour passer d’une structure de promotion à une structure de développement des exportations.