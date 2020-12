Un système centralisé national (CEIR-N) baptisé ” Sajalni ” visant à éradiquer la vente des téléphones mobile et des tablettes provenant de la contrebande et des marchés parallèles, a annoncé, mercredi, le ministre des Technologies de l’information et de la communication, Fadhel Kraiem.

Constitué d’une base de données centrale pour l’enregistrement des identifiants unique des téléphones mobiles et des tablettes, ce système entrera en exploitation à partir du 1er janvier 2021, a encore ajouté le ministre, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis.

D’après lui, cette initiative contribuera à limiter l’utilisation des téléphones non conformes, précisant, que 60% des téléphones mobiles qui s’activent sur les réseaux des trois opérateurs proviennent de la contre bande et des marchés parallèles.

Et d’ajouter que cela permettra également de protéger l’économie et d’engendrer des recettes fiscales supplémentaires, faisant savoir que près de 3 millions de téléphones mobiles sont importés légalement en Tunisie chaque année.

Ce système, a-t-il dit, qui sera géré par le centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications (CERT), aura pour objectif de protéger les réseaux publics contre les interférences qui peuvent être engendrées par l’utilisation des téléphones non conformes et assurer une bonne qualité de service aux utilisateurs.

Le directeur général du CERT, Naoufel Ben Said a, de son côté, indiqué que ce système permettra d’enregistrer les téléphones mobiles animés par les différents opérateurs (près de 14 millions d’abonnés).

Il a souligné que les terminaux mobiles acquis par les voies illégales et les téléphones volés seront bloqués, appelant à la nécessité d’enregistrer des terminaux mobiles (téléphones et tablettes) importés individuellement de l’étranger via le site web https://sajalni.tn. Et d’ajouter que toute personne souhaitant acquérir un téléphone déjà utilisé il suffit de composer le code *999# pour vérifier s’il est autorisé.

Il a, par ailleurs, rappelé que la loi tunisienne interdit la vente et l’utilisation des téléphones mobiles volés.

A l’issue de cette conférence de presse, une convention portant sur la mise en exploitation de ce système, a été signée entre le CERT et les trois opérateurs mobiles en Tunisie.