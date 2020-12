Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, mardi 15 décembre, l’ambassadeur de Belgique à Tunis, Christophe de Bassompierre.

Le ministre s’est félicité du “niveau excellent des relations tuniso-belges durant la dernière décennie et du soutien permanent apporté par la Belgique à la transition démocratique en Tunisie”, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a également souligné “la nécessité de poursuivre la concertation entre les deux parties de manière à consolider les relations d’amitié et de coopération bilatérale dans divers domaines politique et économique”.

Il a mis l’accent sur l’importance d’œuvrer à faire réussir les prochaines échéances bilatérales et à promouvoir la coopération entre les deux pays, insistant sur la nécessité de préconiser une nouvelle vision pour la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de la Covid-19.

L’entretien a été l’occasion également d’échanger les points de vue sur les questions régionales d’intérêt commun en prévision de la présidence par la Tunisie, en janvier 2021, du Conseil de sécurité.