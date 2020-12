La Tunisie partie prenante de la réunion en ligne de Jiser “L’état des lieux de l’art”

L’association “Jiser Réflexions méditerranéennes” organise une Taula (table) en ligne sur le thème “Etats des lieux de l’art” le jeudi 17 décembre à 18h00.

“Table Etat des lieux de l’art” est le fruit de neuf mois de mise en réseau, réalisée à partir de la virtualité la plus stricte, et de l’incertitude imposée par le contexte de la pandémie de la covid 19.

L’équipe de Jiser a tenté de transmettre et de mettre en évidence l’état de la question dans le secteur culturel des villes collaborant à ce projet: Alger, Tunis, Barcelone, Tanger, Séville, Marseille, Berlin et Stockholm.

En 2019, deux tables itinérantes ont été organisées, à Tunis et à Alger, profitant du programme de résidence et de la présence des trois artistes sélectionnés dans chaque ville. Le programme prévoyait l’organisation d’une réunion physique à Barcelone en avril 2020 et afin que l’essence du projet puisse être préservée, malgré le changement de sa forme initiale et de devenir un livret auto-distribué dans la région.

Jiser, qui signifie “pont” en arabe, est une association sans but lucratif basée à Barcelone, dont l’objectif est de promouvoir la création artistique et l’utilisation de l’art comme outil de transformation sociale dans l’espace méditerranéen, à travers de la réalisation d’activités en commun qui favorisent l’échange et le rapprochement entre les différentes réalités artistiques et culturelles de la région. L’équipe comprend le tunisien Mohamed Ben Soltane, membre fondateur et coordinateur général en Tunisie. Il est artiste, professeur à l’ISBAT (Institut supérieur des beaux arts de Tunis).