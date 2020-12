Un programme d’incubation dédié aux femmes seniors “Senior Women in Business” sera lancé, en premier lieu en Tunisie, le mardi 15 décembre 2020. Ce programme est mis en place par l’association allemande “Global Project Partners” (GPP) et le réseau d’entrepreneuriat féminin “TheNextWomenTunisie”, en collaboration avec la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE), à travers le réseau Women in Business. Le réseau Women in Business est le premier réseau panafricain de femmes dirigeantes.

Ce réseau a été lancé officiellement, en juillet 2018, lors de la première édition du Women in Business Annual Leadership Meeting, organisée par Jeune Afrique Media Group.

Le projet d’Incubation “Senior Women in Business” s’adresse à un segment spécifique de femmes chercheurs et d’entrepreneures scientifiques seniors (ayant 45 ans et plus), dans la région Mena.

Le but principal du programme d’incubation est d’explorer le potentiel de l’entrepreneuriat académique chez les femmes scientifiques et d’accroître la visibilité de ces futures femmes entrepreneures généralement négligées dans l’écosystème des start-ups et de l’entrepreneuriat de la région.

Ce programme vise également, à créer des occasions d’échange d’expériences, à élargir les contacts d’affaires, à promouvoir l’innovation et à développer des Start-ups à travers des activités conjointes entre les différents partenaires du projet dans la Région MENA.

Devant être lancé en Tunisie sous le nom “Senior Women in Business in Tunisia”, il sera potentiellement étendu aux autres pays de la région comme le Liban, l’Egypte et l’Algérie.

Le projet prévoit l’organisation de webinaires et d’événements de networking pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes scientifiques, la création d’une communauté de femmes entrepreneures universitaires, le lancement d’un appel à candidatures en janvier/février 2021 ainsi qu’un programme d’incubation sur mesure sur plusieurs mois.

Le webinaire de lancement du programme sera organisé le mardi 15 décembre 2020.