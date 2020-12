Le Congrès de l’AIMF s’est tenu à Tunis et en ligne les 9 et 10 décembre, autour de trois temps forts : un Colloque sur Ville et numérique, la réunion du Bureau de l’association ainsi que celle de l’Assemblée générale. 130 délégations de maires et de partenaires internationaux venus de 33 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe ont participé aux débats sous un format innovant qui a couplé présentiel et distanciel.

Après une année marquée par les crises, cet événement est un symbole de la détermination des maires à renforcer la solidarité et le dialogue des cultures à partir des territoires.

Au cours du congrès, a eu lieu l’élection du nouveau bureau et le Prix des villes francophones pour l’année 2020 qui a été décerné à deux entrepreneurs qui se sont distingués par leurs réalisations basées sur la créativité numérique dans les domaines de la culture et de la santé, et la Déclaration de Tunis sur la numérisation des services municipaux a été approuvée à l’unanimité.

Marie du CHASTEL DE LA HOWARDERIE

Anime KIKK festival qui explore les cultures numériques et créatives à travers un programme de conférences, d’expositions artistiques et d’innovations technologiques, ainsi que d’événements de réseautage.

A développé le projet AfriKIKK, en collaboration avec une commissaire d’exposition basée à Dakar, au sein duquel est mis à l’honneur la créativité numérique de l’Afrique et de sa diaspora.

Autre projet: le hub créatif namurois, appelé TRAKK, un espace de cocréation multidisciplinaire dont le but est de favoriser l’émergence de projets créatifs sur l’ensemble du territoire namurois.

Aude NYADANU

A intégré l’école Polytechnique de Paris en 2011, pour obtenir son master en chimie moléculaire, quatre ans plus tard.

A lancé le projet Lowpital (contraction de « low tech » et « hôpital », en parallèle de sa thèse. Projet qui organise des hackathons santé. Le principe est de réunir, pendant 48 heures des personnes de tous horizons et formations, sur un sujet, afin de proposer des solutions innovantes. Démarche de retenue dans la lutte contre la Covid-19.