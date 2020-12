L’Union européenne (UE) annoncera vendredi 11 décembre, un nouveau programme “Adapt” destiné à mettre à la disposition des petits agriculteurs, pêcheurs artisanaux et des coopératives agricoles, des financements pour la réalisation de projets de développement durable, économes en énergies et en ressources naturelles, a affirmé jeudi le chef de la section Inclusion sociale et Développement durable à la Délégation de l’UE en Tunisie Jean-Pierre Sacaze.

Ce nouveau programme sera mené dans le cadre de la coopération tripartite entre la Tunisie, l’Italie, l’UE, a-t-il ajouté, à l’Agence TAP, en marge de la réunion du comité de pilotage du programme d’Actions “PAP ENPARD”.

“ADAPT”, qui s’étalera sur 8 ans à partir de 2021, consacrera 300 millions de dinars dont la première moitié sera accordée sous forme de dons et la deuxième sous forme de crédits pour contribuer à garantir la durabilité du produit local dans ce domaine dans les différentes régions du pays.

Le programme s’inscrit dans le cadre du large processus de coopération entre la Tunisie et l’UE, a noté Sacaze, affirmant à l’Agence TAP, que des financements de l’ordre de 600 millions de dinars seront alloués durant les 5 prochaines années au secteur de l’agriculture et de la pêche.

L’UE a développé la coopération avec le ministère tunisien de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche dans plusieurs domaines notamment le cadre institutionnel, les normes de sécurité et de qualité, la promotion de l’innovation outre le soutien accordé aux petits producteurs, a-t-il rappelé.

Il s’agit d’améliorer la qualité des produits locaux, de contribuer à garantir la sécurité alimentaire et d’étudier les opportunités d’exportation vers des marchés en Europe, en Chine et en Afrique, selon la même source.