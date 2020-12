Un accord-cadre vient d’être signé entre le Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC), l’Office national de l’Artisanat (ONA) et la Chambre nationale des artisans du cuir et de la maroquinerie (CNACM), “dans l’objectif de promouvoir les filières du cuir et de la chaussure et celle de l’artisanat, en termes de qualité et de sécurité sanitaire et environnementale”.

L’accord vise également, selon un communiqué du CNCC, à aider les artisans à développer les systèmes de production et à améliorer la qualité des produits de manière à booster la compétitivité des entreprises du secteur de l’artisanat.

En vertu de cet accord, les parties signataires s’engagent à développer une coopération étroite et un partenariat privilégié ainsi qu’à promouvoir les compétence et échanger les recherches appliquées.

Le CNCC va offrir ses moyens et services pour la modernisation des techniques de production et l’amélioration de la qualité, a-t-on indiqué de même source.

Le centre technique s’engage aussi à identifier les normes de qualité des produits artisanaux du cuir en coordination avec l’ONA et la Chambre des artisans du cuir et de la maroquinerie.

Les artisans pourraient, en vertu de cet accord, effectuer des tests et analyses avec des tarifs préférentiels au sein du CNCC.

De son côté, l’ONA s’engage à concevoir et à mettre en œuvre des programmes d’encadrement et de développement de ressources humaines dans les spécialités liées à la filière et de mettre à la disposition de ses partenaires les statistiques et les études élaborées dans le domaine.

La Chambre nationale des artisans du cuir et de la maroquinerie va travailler, pour sa part, pour vulgariser les plans d’actions de ses partenaires auprès de ses adhérents et aussi à identifier les besoins des artisans en formation et en encadrement.