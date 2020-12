Dix groupes ont participé à un appel d’offres international sur le projet ” Smart Grids “, relatif à l’installation des compteurs intelligents, qui sera réalisé par la STEG.

Nejib Chtourou directeur de la maîtrise de la technologie et chef du projet du réseau intelligent de la STEG, a déclaré à l’Agence TAP, que l’ouverture des offres entamée le 3 décembre courant, a permis d’enregistrer la participation de 10 groupes tunisiens et étrangers.

Et de préciser que “la première phase du projet des compteurs intelligents concerne près de 10% des clients de la basse tension, tous les clients de la moyenne tension et les grands consommateurs. 5 districts ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet. Il s’agit de Sfax ville, Sousse ville, une partie de Sidi Bouzid, le district du Kram et une partie de la ville de la Béjà”.

Le responsable de la STEG a relevé que 80% des groupes participants sont tunisiens, indiquant que l’installation des compteurs chez les clients sera réalisée par des entreprises tunisiennes. Il a fait savoir que le dépouillement des offres et la signature des marchés, se fera d’ici le mois d’avril 2021.

M. Chtourou a indiqué que le dossier du dépouillement des offres, sera soumis à la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP), au conseil d’administration de la STEG et à l’Agence Française de Développement (AFD) qui a accordé un prêt à la STEG de 120 millions d’euros, pour la première phase du projet.

A partir de début mai 2021, l’installation des compteurs intelligents sera lancée dans les 5 districts susmentionnés. La première phase du projet va durer 3 ans, pour ensuite généraliser l’utilisation de ces compteurs au cours de la période 2025-2029, avec l’installation de près de 4 millions de compteurs.