Une rencontre aura lieu mercredi 9 décembre visioconférence pour présenter les résultats d’un projet de jumelage lancé depuis le 1er octobre 2018 entre la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) et ses partenaires français et belges. Il s’agit en l’occurrence du Conseil supérieur de l’audiovisuel belge (CSA) et de l’Institut national de l’audiovisuel français (INA).

Les trois instances se sont associées dans ce projet qui a pour objectif de poursuivre et renforcer l’action de la HAICA afin de développer le secteur des médias audiovisuels en Tunisie. Un secteur dont l’évolution est indispensable à la consolidation des libertés et à la consécration de la démocratie…..

Ce projet implique des dizaines d’ateliers et des centaines de journées d’échanges s’appuyant sur 5 principaux volets : prospective, monitoring et régulation, archivage audiovisuel, études et recherches et communication.

Participeront à cette conférence qui se tiendra sur la page facebook de l’instance à partir de 9h30, Nouri Lajmi, président de la HAICA, Karim Ibourki, Président du CSA et Agnès Magnien, Directrice des collections à l’INA.

Thouraya JERIBI, Ministre chargée des Relations avec les Instances constitutionnelles et la Société civile en Tunisie, Thouraya Jribi, et les ambassadeurs de l’UE, de France et de Belgique, respectivement Marcus Cornaro, André Parant et Christophe de Bassompierre, prendront part à la réflexion.