Le Théâtre de l’Opéra de Tunis est une institution publique à caractère non administratif situé au sein de la Cité de la Culture aux côtés d’autres institutions (Centre national du cinéma et de l’Image, Musée d’arts modernes, le Musée National d’Art moderne et Contemporain, Pôle des Lettres et du Livre…).

Cette institution mise sous à la tutelle du ministère des Affaires Culturelles est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis est actuellement dirigé par Soufiane Feki, musicologue chercheur et enseignant universitaire Docteur de l’université Paris 4 Sorbonne. Cet expert en ingénierie des projets culturels, est nommé au poste de Directeur Général du Théâtre de l’Opéra depuis avril 2020. Avant de rejoindre le Théâtre de l’Opéra, il a occupé le poste de directeur général du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéenne Ennejma Ezzahra (CMAM), de 2013 à 2016.

Soufiane Feki a entamé sa carrière d’enseignant à l’université Blaise Pascal à Clairemont Ferrand puis à l’Université de Tunis. Il a représenté la Tunisie au sein des conférences de la convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’UNESO et fut le chef de file de la rédaction du 2e rapport périodique quadriennal sur l’implémentation de la convention en Tunisie.

Depuis sa création en avril 2018, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a pris en charge sous sa tutelle des entités qui relevaient avant de la direction de la musique au sein du ministère des Affaires culturelles. Il englobe plusieurs pôles artistiques: Le Pôle Théâtre et Arts Scéniques, le Pôle Musique et Opéra, le Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques. Le Théâtre de l’Opéra abrite le Ballet de l’Opéra de Tunis, l’Orchestre Symphonique Tunisien, la Troupe nationale de musique, de la Troupe nationale des arts populaires.

Le Théâtre de l’Opéra dispose d’un budget de près de 10 millions de dinars dont la moitié est consacrée au financement de ses activités (production, programmation, payement des salaires du personnel administratif, artistique et technique).

Il est également mandaté pour s’occuper de la gestion générale de la Cité de la Culture, comme le gardiennage, la propreté, la maintenance et tous les frais fixes (électricité, gaz et eau), en attendant la création d’une nouvelle entité qui prendra en charge la gestion générale de la Cité y compris les espaces commerciaux.

La mission du Théâtre de l’Opéra est axée sur la promotion et la production du spectacle vivant et des arts de la scène en accueillant des artistes en résidence et en proposant la production de nouvelles créations et de spectacles d’envergure.

Le principe de la production au Théâtre de l’Opéra est assez unique surtout que la vocation de l’institution est de promouvoir un nouveau genre de spectacles opératiques qui mixent les différentes formes et expressions artistiques (musique, théâtre, danse, arts de la vidéo et arts plastiques).

Ce joyau pour la culture tunisienne est la première institution en son genre qui dispose d’espaces modernes, très bien équipés pour accueillir les créations et les productions de spectacles de type concerts de musique symphonique ou de musique arabe, opéra, opérette, comédies musicales, théâtre dansant, etc.

Le Théâtre de l’Opéra cherche en permanence à développer les coproductions à l’échelle nationale, avec des producteurs et des artistes tunisiens ou à l’échelle internationale avec des partenaires européens notamment en France, en Italie et en Allemagne.

Le fait de privilégier la coproduction est plus une obligation qu’un choix pour le Théâtre de l’Opéra compte tenu des moyens budgétaires très limités dont il dispose devant le coût extrêmement élevé d’une production d’envergure d’un opéra ou d’un grand spectacle.

Le volet formation est réalisé à travers l’Académie de l’Orchestre symphonique qui permet à de jeunes musiciens n’ayant pas encore atteint le niveau professionnel de bénéficier d’une formation prodiguée par des spécialistes. L’Académie est un vivier pour l’avenir où l’Orchestre symphonique tunisien pourrait puiser ses meilleurs éléments dans le futur.