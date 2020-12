Le taux de remplissage des barrages atteint, actuellement, après les dernières pluies qui se sont abattues sur le pays en septembre 2020, près de 40% seulement, soit 915 millions de mètres cubes, a fait savoir,mercredi, la ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Akissa Bahri.

Elle a indiqué, lors d’une séance plénière de l’ARP consacrée à l’examen du projet du budget de son département ministériel pour l’année 2021, que le stock des barrages a enregistré une régression de près de 508 millions de mètres cubes (m3) par rapport à la même période de l’année 2019.

Et de poursuivre que le taux de consommation de l’eau par tête d’habitant est ” élevé ” sachant qu’il est estimé à 2217 m3 pour chaque citoyen et par an, a un moment où les quantités d’eau sont faibles, frôlant les 400 m3 (part de l’individu en eau par an), ce qui montre l’exploitation excessive des eaux.

Il convient de rappeler que la Tunisie souffre de la rareté des eaux. Elle a été ainsi classée sous la barre de la rareté en eaux, avec des prévisions de l’amplification de la part annuelle individuelle en eaux.

La ligne de la rareté des eaux à l’échelle mondiale est fixée à 500 m3 par individu et par an alors que la moyenne en Tunisie ne dépasse pas la barre de 400 m3, un chiffre qui devrait,encore baisser à l’horizon 2030, pour atteindre 350 m3, selon des estimations mondiales.