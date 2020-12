On constate une baisse continue du nombre de destinations fermées au tourisme international. En effet, la huitième édition du rapport de l’OMT sur les restrictions de voyage, estime que 70% de toutes les destinations mondiales ont assoupli les restrictions de voyage introduites en réponse à la pandémie de Covid-19. Autrement dit, seule une destination sur quatre continue de maintenir encore ses frontières complètement fermées aux touristes internationaux.

Lancé par l’Organisation mondiale du tourisme au début de la pandémie, le rapport sur les restrictions de voyage suit les mesures prises dans 217 destinations du monde entier, contribuant ainsi à soutenir les efforts d’atténuation et de rétablissement du secteur du tourisme.

Dans cette dernière édition, la méthodologie a été mise à jour pour fournir une vue d’ensemble des flux touristiques dans les destinations, ainsi que pour explorer le lien entre les infrastructures de santé et d’hygiène, les performances environnementales et tout lien éventuel avec les restrictions de voyage.

Ouverture cohérente des frontières

Le rapport montre qu’au 1er novembre, un total de 152 destinations ont réduit les restrictions sur le tourisme international, contre 115 au 1er septembre. Dans le même temps, 59 destinations ont gardé leurs frontières fermées aux touristes, soit une diminution de 34 sur la même période de deux mois.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que “la levée des restrictions de voyage est essentielle pour stimuler une reprise plus large de l’impact social et économique de la pandémie. Les gouvernements ont un rôle important à jouer en fournissant des conseils de voyage responsables et fondés sur des preuves et en travaillant ensemble pour lever les restrictions dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité“.

Qui a assoupli les restrictions le plus rapidement ?

En examinant plus avant les restrictions actuelles aux voyages liées à la Covid-19, le rapport met en évidence les facteurs qui relient les destinations qui ont assoupli les restrictions et celles où les frontières restent fermées. Selon l’étude, les destinations ayant obtenu les meilleurs scores sur les indicateurs de santé et d’hygiène, ainsi que sur l’indice de performance environnementale, sont parmi celles qui ont allégé les restrictions plus rapidement. En outre, ces destinations appliquent de plus en plus des approches différenciées et fondées sur le risque pour mettre en œuvre les restrictions de voyage.

En comparaison, les destinations qui choisissent de garder leurs frontières fermées ont tendance à se trouver dans des économies émergentes ayant des scores relativement faibles pour les indicateurs de santé et d’hygiène et l’indice de performance environnementale. La plupart de ces destinations se trouvent en Asie et dans le Pacifique, et beaucoup d’entre elles sont des PEID (petits États insulaires en développement), des PMA ou des pays en développement sans littoral.

Différences régionales

Comme dans les éditions précédentes, le nouveau rapport de l’OMT sur les restrictions de voyage ventile également l’analyse de la destination par région. L’Europe continue de montrer la voie en matière de levée ou d’assouplissement des restrictions de voyage, suivie par les Amériques, l’Afrique et ensuite le Moyen-Orient.

En attendant, l’Asie et le Pacifique restent la région où les restrictions de voyage ont été le moins allégées et où les fermetures de frontières les plus complètes pour le tourisme international ont été mises en place.

Pour l’avenir, le rapport souligne le rôle important que les gouvernements peuvent jouer pour relancer le tourisme. Sur les dix plus grands marchés sources du tourisme, quatre (représentant 19% de tous les voyages à l’étranger en 2018) ont publié un guide qui déconseille tout type de voyage international non essentiel.

Toutefois, les six autres (représentant 30% de tous les voyages au départ en 2018) ont émis des conseils de voyage plus nuancés, en se basant sur des évaluations des risques fondées sur des preuves.