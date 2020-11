L’avancement de la réalisation des projets lancés par la compagnie italienne d’hydrocarbures “ENI”, en collaboration avec l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), a été au centre d’une rencontre tenue vendredi à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Saloua Sghaier et une délégation d'”ENI”, conduite par le chef de la délégation, Guido Brusco, le vice-président de la société chargé de l’Afrique du Nord, Antonio Panza, et le directeur général de la filiale de la société en Tunisie, Giuseppe Moscato.

Cette rencontre a constitué, aussi, une occasion pour faire le point sur les futurs projets qui seront lancés par ENI en Tunisie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, à savoir le projet d’une centrale d’énergie solaire photovoltaïque d’une capacité de 10 mégawatts dans le gouvernorat de Tataouine.

Le chef de la délégation italienne a fait savoir, ainsi, que la stratégie de la société se base principalement sur les investissements dans les énergies renouvelables, le gaz naturel et les biocarburants.