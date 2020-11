Le Président de la République, Kais Saïd a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre toutes les parties pour faire sortir le pays de la situation actuelle, au cours d’un entretien qu’il a eu jeudi au Palais de Carthage, avec le secrétaire général de l’Union générale Tunisienne du Travail (UGTT), Nourredine Taboubi. selon un communiqué publié par la présidence de la république.

Au cours de cet entretien, consacré aux derniers développements sur la scène nationale aux plans politique, économique et social, Said a mis l’accent sur l’impératif de placer l’intérêt de la patrie au-dessus de toutes les autres considérations et de répondre aux attentes du peuple tunisien”.

Taboubi a pour sa part indiqué que l’entretien a permis de passer en revue l’initiative de l’UGTT qui comporte des volets politiques et socio-économiques, relevant que certains points seront finalisés avant de présenter cette initiative au président de la République au cours de la semaine prochaine.

Le secrétaire général de l’UGTT a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat pour sa réponse favorable aux appels des habitants de Gafsa, en ordonnant la création d’un hôpital militaire dans la ville de Redeyef, signalant qu’une vision pragmatique et un esprit solidarité seraient à même de rectifier les manquements qui avaient prévalu à tous les niveaux, des décennies durant”.