Encore un pas dans le vert pour le marché. L’indice Tunindex a terminé la séance de mardi avec un gain de 0,4% à 6 700,24 points, dans un volume de 6,4 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

A l’image de la séance de la veille, le titre AMS s’est offert la meilleure performance de la cote. Dans un volume de 22 mille dinars, le cours de la valeur s’est apprécié de 5,1% à 1,030 D.

Troisième valeur la plus échangée de la séance avec un flux de 908 mille dinars, Carthage Cement a enregistré une reprise de 4,9% à 1,710 D.

Victime d’un courant vendeur, le titre SOTETEL s’est plié de 2,9% à 5,420 D. Selon les indicateurs d’activité au 30 septembre 2020, le spécialiste des réseaux télécom a affiché une baisse de son chiffre d’affaires de 31% à 21,4 MD et un EBITDA négatif de -3 MD, contre un EBITDA de 239 mille dinars au 30/09/2019.

Le titre SERVICOM a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Son cours s’est rétracté de 1,8% à 2,130 D, dans des capitaux de 191 mille dinars. La société tiendra une communication financière le mardi 24 novembre prochain à partir de 15H00 au siège de l’IACE. Cette communication sera animée par Mourad Dimassi, PDG de la société. Elle portera sur l’avancement du plan de redressement du Groupe SERVICOM, les réalisations 2019 et 2020 et les perspectives 2021-2024.

BIAT a été la valeur la plus convoitée de la séance. Terminant sur une hausse de 0,3% à 92,800 D, l’action a amassé un volume de 1,2 MD. A noter que depuis le début de l’année, le leader du secteur bancaire affiche une baisse de 14% en bourse.