Le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, en visite à Qatar, s’est entretenu, lundi 16 novembre en fin de matinée, avec le président du Conseil de la Choura, Ahmed Ben Abdallah Al-Mahmoud, au siège dudit conseil à Doha. L’entretien a été l’occasion de discuter des préparatifs en cours pour l’organisation des premières élections du Conseil de la Choura, prévues en octobre 2021.

Kaïs Saïed a salué la décision du Qatar d’organiser ces élections. C’est une initiative pionnière et louable, s’est il félicité, exprimant la disposition de la Tunisie à apporter son expérience en la matière et à aider le Qatar à faire réussir cette échéance.

De son côté, le président du Conseil de la Choura a salué l’expérience démocratique en Tunisie. Il a exprimé le souhait de voir les relations de coopération entre les deux pays se renforcer davantage.

Le haut responsable qatari a également mis en avant la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne. il a salué l’organisation en Tunisie de la réunion du dialogue interlibyen et son souci de parvenir à un règlement politique et pacifique de la crise libyenne.