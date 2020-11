Une campagne de sensibilisation adressée aux usagers de la route a été lancée, dimanche, à l’Avenue Habib Bourguiba, dans le cadre de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route qui correspond au troisième dimanche du mois de novembre chaque année.Dans une déclaration de presse, Mourad Jouini, attaché de presse de l’Observatoire national de la sécurité routière, a indiqué que cette campagne, organisée par l’observatoire en collaboration avec la Fédération tunisienne de l’automobile et sous les auspices de la Fédération internationale de l’Automobile, vise à réduire le nombre des accidents de la route qui enregistre, chaque année, un nombre important de perte en vie humaine en Tunisie et dans le monde.

La commémoration par la Tunisie de cette journée mondiale constitue une occasion de mettre en exergue le rôle des agents de la protection civile, les ambulanciers, la Garde nationale, la police, les médecins et tous les intervenants dans le processus de sauvetage des vies humaines qui déploient des efforts colossaux pour secourir les victimes des accidents de la route.

L’Observatoire national de la sécurité routière relevant du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec la Fédération tunisienne de l’automobile et la Chambre économique de Tunis, ont lancé, à cette occasion, une initiative tunisienne qui consiste à appeler tous les utilisateurs des réseaux sociaux à changer leurs photos de profil et de la remplacer par la photo de la commémoration de cette journée à partir de 0 heure de la journée du dimanche 15 novembre afin de transmettre l’information à large échelle, a-t-il fait savoir.

De son côté, Asma Serray, présidente de la chambre économique de Tunis, a indiqué que nombre de jeunes appartenant à des associations nationales œuvreront, en collaboration avec la chambre économique, pendant toute la journée du dimanche, à travers les réseaux sociaux, à sensibiliser les différentes composantes de la société civile quant à l’importance de se conformer strictement au code de la route.

Pour sa part, Chedly Zouiten, président du National Automobile Club de Tunisie (NACT) a déploré le fait que la Tunisie compte parmi les pays qui enregistre le plus grand nombre d’accidents mortels sur les routes. Les raisons en sont multiples, selon lui. Il cite notamment le non respect des règles de circulation et de bonne conduite, le non respect du port de la ceinture de sécurité et l’utilisation d’un téléphone portable par le conducteur d’un véhicule en circulation.

Interrogés, plusieurs usagers de la route ont dit apprécier une telle campagne de sensibilisation surtout que la Tunisie enregistre annuellement un nombre très élevé d’accidents de la route.