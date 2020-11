Le musicien-universitaire Samir Becha vient d’être reconduit à la tête de l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT) pour le prochain mandat 2020-2023.

Professeur de l’enseignement supérieur en musique et musicologie et directeur du Centre tunisien de publication musicologique (CTUPM), président du département Arts à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Samir Becha est coordinateur de la commission sectorielle de musique et de musicologie.

Il a occupé au sein de l’ISMT les fonctions de directeur du département de la formation musicale (2008-2010). Il est également président du Laboratoire de recherche en culture, nouvelles technologies et développement (CUNTIC-2015/2020) où il a dirigé des colloques et donné de nombreuses conférences.

Il est par ailleurs membre du comité de l’Ecole Doctorale en Sciences Culturelles et du comité de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de l’Université de Tunis, membre actif dans plusieurs associations en rapport avec la recherche musicologique, membre en qualité de chercheur au sein de la Coordination internationale des recherches et des études Brachylogiques (CIREB), il est actuellement président de l’association Brachylogia, membre du projet du Groupe de Recherche Internationale (GDRI) sous l’égide de l’Institut de Recherche Musicologique (IReMus), il a consacré également de nombreux articles au champ disciplinaire musicologique à partir desquels il a traité la sémiologie musicale, l’identité et l’altérité musicales en donnant une consécration singulière à l’acculturation et l’interculturalité musicales.

Il a à son actif cinq ouvrages sur la musicologie en arabe et en français dont notamment “La musicologie face au mystère musical” (2015) et “Invitation à la musicologie” (2019).