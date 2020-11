Les importations ont enregistré une baisse de 17,5% par rapport au même mois de l’année 2019 (-19% en septembre).

En valeur, elles ont atteint 4,436 milliards de dinars contre 5,378 milliards de dinars au mois d’octobre 2019. Selon l’INS, cette baisse est due essentiellement à la régression observée au niveau de nos achats des produits énergétiques (-47,5%), des produits miniers et phosphatés (-52,5%), des biens d’équipement (-30,0%), des matières premières et demi produits (-3,5%) et des biens de consommation (-6,4%).

Selon la répartition géographique, la baisse des importations est due essentiellement à la diminution de nos achats chez nos premiers partenaires européens, en l’occurrence la France (-27,8%), l’Italie (-29,1%). Mais la même diminution est observée avec la Libye (-26,7%), l’Algérie (-45,2%) et le Maroc (-6%).