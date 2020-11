La présidence du gouvernement a publié, dimanche, les décisions relatives à l’application de l’accord d’El Kamour de 2017, arrêtées lors du conseil ministériel présidé, jeudi dernier, par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

En ce qui concerne la Société de l’Environnement, de plantation et de jardinage, il est question de :

– Classifier cette société en tant que société à participation publique. Elle sera placée sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques et soumises aux majorations salariales du secteur public.

– Accélérer le versement des salaires des cadres et agents de cet établissement.

– Recruter 1000 agents et cadres.

– Charger les commissions locales de l’emploi de la gestion dossier des recrutements.

– Verser des majorations salariales à partir d’octobre 2020 (deuxième et troisième tranches des primes spécifiques et les augmentations des années 2017, 2018 et 2019). Ces majorations auront un effet rétroactif à compter de janvier 2021.

– Ordonner le lancement de l’étude du business plan élaborée par la société.

S’agissant de la société du Sud pour les Services, il s’agit de :

– Réaliser un audit financier et administratif et déterminer les responsabilités.

– Elaboration d’un business plan à l’issue duquel il sera question d’augmenter le capital de la société. Ce business plan sera présenté aux structures de la société du sud pour approbation dans un délai ne dépassant pas les 3 mois.

– Prolonger et conclure des contrats avec les compagnies pétrolières pour une période de 5 ans renouvelables.

Pour ce qui est du fonds d’investissement et de développement de Tataouine, il a été décidé de :

– Allouer, avant la fin de 2020, une enveloppe de 80 millions de dinars. L’Etat s’engage à mobiliser ce montant et à injecter des ressources additionnelles si jamais cette enveloppe est épuisée.

Sur le recrutement dans les compagnies pétrolières et les sociétés opérant dans le désert, il a été décidé de :

– Lancer les études pour la création de sociétés à participation publique à même de générer des postes d’emploi dans différents secteurs dont principalement les services pétroliers, les matières premières et les richesses locales (Société nationale d’exploitation et de fabrication du Gypse à Tataouine, Société nationale Catering et Résidences à Tataouine, Société nationale de travaux publics et de services pétroliers et énergétiques à Tataouine, Société nationale de transport de personnes, d’équipements et de marchandises à Tataouine, Société nationale de l’agriculture et de mise en valeur à tataouine). Ces sociétés auront la priorité de signer et de prolonger les contrats avec les compagnies pétrolières et de conclure de nouveaux contrats, pour une période de 5 ans renouvelables.

– Charger une commission présidée par l’inspecteur régional du travail, qui aura pour mission de s’assurer de l’application du code du travail et des lois par les compagnies pétrolières.

– Accorder des prêts à 1000 bénéficiaires pour générer des postes d’emploi.

– Recruter immédiatement 215 agents avant fin 2020 et 70 autres durant le premier trimestre de 2021 par les compagnies pétrolières opérant à Tataouine. Les nouvelles recrues seront formées par l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP).

En ce qui concerne les mécanismes d’application de cet accord, le gouvernement a décidé de :

– Charger le conseil régional d’assurer le suivi de la situation des familles des blessés du mouvement d’El Kamour et leur apporter le soutien social et matériel nécessaire.

– Abandonner les poursuites judiciaires à l’encontre des manifestants d’El Kamour, et ce, de 2017 jusqu’à la publication de ce communiqué.

– Programmer un conseil régional extraordinaire vers le premier trimestre de 2021.

– Mettre en place une commission de suivi dont la mission sera de veiller à l’application de cet accord.