Les entrées nettes de capitaux étrangers ont chuté, au cours des 9 premiers mois 2020, pour se situer à 8 milliards de dinars contre 11,9 milliards de dinars, au cours de la même période de l’année écoulée, selon les dernières statistiques dea Banque Centrale de Tunisie (BCT).

“La conjoncture économique, qui s’est aggravée au double plans national et international, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a enregistré plusieurs difficultés, pour mobiliser des ressources extérieures sous forme d’investissements directs et des crédits étrangers à long terme. Ces derniers ont connu ainsi, des baisses respectivement de 23% et 37%, au cours des 9 premiers mois de l’année 2020, par rapport à la même période de l’année 2019.

De même, le financement extérieur de la Tunisie sous forme d’investissements étrangers a enregistré une baisse de 11,4%, à fin septembre 2020, contre une régression de 12,2% en 2019.