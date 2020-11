Les mesures de soutien à la culture et les récentes décisions du gouvernement, annoncées mercredi 4 novembre 2020, “ne sont pas satisfaisantes et ne répondent pas aux besoins du secteur”, estime la Fédération générale de la culture.

Dans un communiqué publié vendredi 6 courant, cette structure syndicale relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé son mécontentement du traitement officiel avec la culture et les différents acteurs du secteur.

Elle fait également référence à la politique d’austérité sur les dépenses publiques dans le secteur qui s’est traduite dans “la réduction du budget du ministère des Affaires culturelles pour l’année 2020, annoncée dans le cadre du projet de la loi des finances complémentaire”. Une rigueur qui a également touché “le budget alloué au ministère pour l’année 2021 qui subira une réduction de 0,6% du budget général de l’Etat”, lit-on encore.

Sur un autre plan, la Fédération appelle le ministère de tutelle, “à hâter la mise en oeuvre des conventions sectorielles à travers un calendrier qui fixe les modalités de leur application”. Cette procédure servira au “règlement des situations professionnelles vulnérables dans le secteur”.

Dans un précédent communiqué, en date du 22 octobre, la Fédération avait appelé à augmenter le budget du ministère des Affaires Culturelles pour l’année 2021 aux alentours de 1% et à trouver de solutions aux problèmes en suspens dans le secteur. Elle avait aussi mis en garde des répercussions de la réduction du budget du ministère sur le climat de travail dans les institutions culturelles et sur les conditions professionnelles et sociales de tous les professionnels dans ce domaine ainsi que sur la scène culturelle en général.

Afin de limiter l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur les professionnels du secteur culturel et artistique, actuellement à l’arrêt, le gouvernement a décidé, cette semaine, des mesures urgentes. Il a notamment annoncé le rééchelonnement des dettes des artistes, des créateurs et des institutions culturelles qui adhèrent au système de sécurité sociale spécifique au secteur.

L’allocation de retraite des professionnels, à savoir les artistes, les créateurs et les intellectuels, connaîtra également une évolution, soit le double du montant habituellement alloué à chaque adhérent. Le gouvernement a aussi décidé l’assouplissement des procédures en lien avec le remboursement des cotisations des professionnels du secteur.

Afin de répondre aux besoins de ces catégories et divers travailleurs dans le secteur, un fonds supplémentaire sera débloqué, avant fin 2020, ce qui portera la valeur globale du fonds alloué aux aides à 6 millions de dinars. Rappelons qu’avec le début du confinement en mars dernier, le ministère des Affaires Culturelles a été doté d’un nouveau mécanisme d’aide baptisé Fonds Relance Culture (FRC) dédié aux professionnels et institutions actives dans le secteur culturel et artistique.

A compter du 15 novembre courant, le protocole sanitaire pour la pratique des activités Culturelles sera adopté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Le secteur culturel demeure ainsi dans l’incertitude surtout avec les restrictions qui ont lourdement touchées les professionnels et l’ensemble du secteur et ce depuis la première vague de la pandémie en mars dernier.