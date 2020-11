Un accord de partenariat a été signé mardi à Tunis, entre l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’organisation non gouvernementale, ” éducation pour l’emploi “. Cet accord stipule l’encadrement et l’accompagnement des jeunes dans la création des projets innovants dans l’agriculture et l’agroalimentaire.

L’APIA a précisé qu’en vertu de cet accord, une formation technique sera fournie aux jeunes dans le domaine des affaires et de l’initiative privée, à travers l’offre d’une formation théorique et pratique, et en faisant bénéficier les jeunes des expériences ainsi que des moyens nécessaires pour concrétiser leurs idées.

Ce projet est destiné aux jeunes promoteurs voulant créer des projets dans les régions, et dont l’âge est de 20 à 35 ans. Ainsi, les jeunes ayant des idées innovantes dans l’agriculture et l’agroalimentaire seront formés dans le domaine de la création de projet, pour choisir ensuite, les meilleures idées et accompagner les porteurs de ces idées durant toutes les phases jusqu’au lancement du projet et sa mise en place.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement de l’APIA, aux jeunes promoteurs voulant investir dans le domaine agricole. L’objectif étant de renforcer les mécanismes de réussite dans la mise en place de leurs projets.” Education pour l’emploi “, est une organisation non gouvernementale qui organise plusieurs sessions de formation au profit des jeunes voulant créer une entreprise ou lancer un projet, en leur fournissant l’accompagnement et le soutien nécessaires.