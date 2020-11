APO Group, leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, est ravi d’annoncer la composition du jury du prestigieux prix APO Group African Women in Media Award 2020 (Prix APO Group de la Journaliste africaine. Le Prix récompense, valorise et met à l’honneur des journalistes africaines soutenant l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Il s’agit du panel de juges le plus important et le plus influent jamais réuni pour un prix de journalisme en Afrique, et il reflète l’importance de reconnaître l’égalité homme – femme dans le milieu des affaires et dans les médias.

APO Group a réuni 100 personnalités, avec des icônes mondiales telles que Naomi Campbell, rejoints par des cadres supérieurs de tous les principaux secteurs du continent, de Microsoft à Dangote, de Twitter à Coca-Cola, et de Harley-Davidson à LEGO.

Walid Loukil figure aux côtés notamment de Fatma Samoura, Secretary-General of the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Aïda Diarra, Senior Vice President and Head of Sub-Saharan Africa of Visa, Naomi Campbell, Model, actress, businesswoman, Emmanuel Lubanzadio, Head of Public Policy Sub-Saharan Africa of Twitter, Acha Leke, Chairman Africa of McKinsey & Company, Amadou Gallo Fall, Vice-President of the NBA, and President of the Basketball Africa League, Julie Gichuru, Head of Public Affairs and Communications of Mastercard Foundation…

« Je tiens à remercier tous les juges pour avoir choisi de consacré leur temps et leur énergie au Prix APO Group de la Journaliste Africaine, a déclaré Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group. Je n’ai jamais vu un jury d’une telle qualité, et nous sommes honorés que chaque membre partage notre vision de l’autonomisation des femmes et de l’entrepreneuriat. Leur passion et leur enthousiasme ont contribué à faire de ce prix le plus prestigieux du genre en Afrique».

Le prix APO Group African Women in Media Award 2020 (Prix APO Group de la Journaliste Africaine) fait partie de l’engagement d’APO Group à soutenir le développement du journalisme sur le continent.

Le prix est ouvert aux femmes journalistes africaines dont les reportages ont été diffusés ou publiées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020. Les candidatures seront évaluées en fonction de leur contenu, du style, de la qualité d’analyse, de la créativité, de la dimension humaine et de l’impact sur la communauté.

Les juges seront invités à sélectionner la journaliste gagnante, qui sera ensuite annoncée lors de la 6e Conférence virtuelle et récompenses du 6e Forum africain sur l’innovation et l’entrepreneuriat des femmes (AWIEF) (www.AWIEForum.org), organisée du 2 au 3 décembre 2020, avec le thème « Reimagining Business & Rebuilding Better ».

Le prestigieux événement annuel de l’AWIEF se veut une plateforme permettant à des leaders d’opinion, des experts de l’industrie, des décideurs politiques, des intellectuels, des organisations de développement et des investisseurs du monde entier de se rencontrer pour échanger, tisser des liens, partager des idées, collaborer et négocier dans un effort commun de stimulation de l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.