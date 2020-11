Les Assemblées annuelles du FMI et de la BM, tenues par visioconférence, du 12 au 27 octobre 2020, ont connu des échanges fructueux entre la délégation tunisienne et Jihad Azour, directeur du Département Moyen-Orient et Asie Centrale au FMI, et Antoinette Sayeh, directrice générale adjointe du Fonds au sujet d’un renforcement de la coopération financière avec la Tunisie, éventuellement, à travers la mise en place d’un nouveau programme économique et financier, indique lundi, dans un communiqué, la Banque Centrale de Tunisie.

En effet, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, en sa qualité de gouverneur pour la Tunisie au Fonds monétaire international (FMI), a pris part la réunion plénière du Comité monétaire et financier international (CMFI).

Lors des différentes interventions du Gouverneur de la BCT, l’accent a été mis sur la panoplie des mesures exceptionnelles prises par la Tunisie.

Il a expliqué, à cet effet, que la jonction des mesures économiques et celles d’ordre monétaire et macro-prudentiel avait pour objectif d’atténuer les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur les acteurs économiques et financiers, tout en maintenant la stabilité financière.

El Abassi a également mis en exergue les résultats encourageants obtenus au cours des trois dernières années grâce à l’adoption d’une politique monétaire proactive qui a contribué à maintenir l’inflation sous contrôle, de stabiliser le taux de change du dinar et de consolider les réserves en devises.

Il a aussi souligné la nécessité de soutenir la relance économique à travers le “Policy mix”. Il s’agit d’adopter des politiques appropriées visant à favoriser une croissance durable et inclusive, tendant à relever les défis de l’emploi et de la cohésion sociale.

Ces politiques devraient être axées sur l’encouragement des investissements productifs dans les secteurs à forte valeur ajoutée, le renforcement des capacités nationales de production et la promotion des exportations.

Par ailleurs, El Abassi s’est réuni avec Jihad El Wazir, directeur adjoint du “Monetary and Capital Markets Department” (MCM) relevant du FMI. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté, notamment, sur les différentes actions d’assistance technique que pourrait fournir le Fonds à la BCT.

Il est à signaler qu’en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la BM, El Abassi a participé à des réunions organisées au niveau régional par les hauts responsables du Fonds, dont notamment :

• La réunion des gouverneurs du Caucus africain, co-présidée par le président du Groupe de la BM et de la Directrice générale du FMI, ayant eu pour thème ” Protéger le capital humain de l’Afrique face à la Covid-19 : sauver des vies, préserver le bien-être, sauvegarder la productivité et l’emploi”.

• La réunion traditionnelle des gouverneurs des Banques centrales et des ministres des Finances des pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et du Pakistan (MONAP), présidée par Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Les discussions ont porté sur ” les moyens de se préparer à la reprise économique et de reconstruire des économies plus fortes et plus inclusives “.

• La réunion traditionnelle organisée par le FMI en l’honneur des gouverneurs des Banques centrales de la région Moyen Orient et Asie Centrale (MOAC). Les discussions ont porté sur les politiques du secteur financier qui pourraient être adoptées. L’objectif est de soutenir la reprise économique, stimuler la croissance inclusive, et aider les pays de la région à se remettre des répercussions économiques suite à la pandémie de la Covid-19, tout en préservant la stabilité financière.