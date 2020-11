Un débat Tunisien citoyen en ligne, sur le futur numérique, sera organisé samedi 14 novembre 2020 et dimanche 15 novembre 2020, de 15h à 19h, a annoncé l’organisateur “We, the internet” (Nous, l’internet), sur sa page Facebook” We, the internet “, est un projet collectif de plusieurs organisations et initiatives citoyennes à travers le monde, coordonné par l’entreprise ” Missions Publiques “, dont la Tunisie fait partie pour la première fois en 2020.

Pour les personnes voulant participer à ce débat, elles peuvent visiter le site debat-citoyen.tn et elles recevront le lien d’accès a la plateforme Zoom par email, avant la date de l’événement.

Ce débat s’inscrit dans une démarche de délibération citoyenne et de démocratie participative à l’échelle mondiale.

L’objectif est de faire naître une parole citoyenne sur un sujet clé : l’avenir du numérique. ” Il s’agit d’une initiative citoyenne tunisienne qui fait partie d’un réseau de débats citoyens mondiaux dans plus de 70 pays, à travers le monde.

100 citoyens de chaque pays, qu’ils aient accès à internet ou pas, sont invités à apprendre, discuter et proposer l’avenir du numérique et le futur d’internet dans notre pays “.

Les thèmes qui seront au centre du débat concernent plusieurs sujets, dont “l’internet et moi”, que représente internet pour le citoyen tunisien ? Quelle est la fréquence ou comment les tunisiens perçoivent-ils le degré d’ouverture et accessibilité de l’internet en Tunisie?

D’autres questions seront également abordées, lors de cette session, dont: ” Que doit-il arriver aux données produites par nous et par les autres ? “Au sujet de la garantie d’une sphère publique numérique solide. La question centrale est la suivante : ” Quelle est l’impact de la diffusion des fausses informations en ligne et comment lutter contre cette utilisation d’internet ? Comment lutter contre la diffusion de fausses informations en ligne et leurs conséquences ?” En ce qui concerne l’exploration et la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), la question centrale sera de comprendre les aspirations et les appréhensions concernant l’IA et les priorités au niveau international.

Les partenaires de cette initiative sont l’entreprise, ” Missions publiques “, une entreprise indépendante créée en 1998 dont la mission est d’améliorer le dialogue entre citoyens, parties prenantes et décideurs, pour de meilleurs choix collectifs et de meilleures prises de décision, du local au global, et le Centre digitale Tunisie, qui est un projet qui s’inscrit dans le cadre du projet “Digital4Reforms” mandaté par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ.