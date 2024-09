Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayad, a pris part, mardi, à une réunion en visioconférence entre des responsables économiques tunisiens et Conseil de Coopération des États Arabes du Golfe (CCG), en présence du secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux négociations du Conseil, Abdulaziz Hamad Al-Owaisheq.

Le Secrétaire d’État a, à cette occasion, souligné l’importance que la Tunisie attache au renforcement de ses relations avec le Conseil de Coopération du Golfe et sa volonté de les développer dans divers domaines.

Il a mis en avant l’engagement des dirigeants tunisiens et des pays membres du CCG à raffermir ces relations à tous les niveaux et dans divers secteurs, lit-on dans un communiqué du département.

Mohamed Ben Ayed a également souligné que l’ampleur des défis actuels résultant des crises internationales et des changements économiques mondiaux exige des mesures conjointes et de plus larges perspectives de coopération et de partenariat entre les deux parties afin de garantir des bénéfices mutuels.

D’autre part, la réunion a été l’occasion d’examiner les moyens de développer le commerce bilatéral, les investissements communs et les moyens de renforcer les liens entre représentants du secteur privé.

Il a été convenu de tenir une deuxième réunion entre responsables économiques des deux parties afin d’assurer le suivi des résultats de cette première réunion.