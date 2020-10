Depuis la levée du confinement ciblé le 4 mai jusqu’au 25 octobre 2020, les inspecteurs du travail au ministère des Affaires sociales ont effectué environ 5 700 visites d’inspection et de suivi auprès d’institutions économiques employant près de 746 000 personnes. Au cours de ces inspections, ils ont adressé 1 744 avertissements pour manque de fournitures préventives, de masques et de produits d’hygiène ou pour non respect de la distanciation physique. Les équipes ont aussi adressé 8 232 recommandations pour fournir ces produits en 24h.

Ces chiffres ont été révélés, samedi 31 octobre, par le directeur général de la médecine du travail et de la sécurité professionnelle, Lotfi Mahjoub, cité par la TAP. Selon lui, les équipes d’inspection ont aussi effectué un millier d’activités et journées de sensibilisation pour prévenir la propagation du coronavirus, affirmant que les maires sont informés de toute violation des protocoles sanitaires sectoriels pour prendre les mesures nécessaires.

Il ne faut pas paniquer face à la propagation du coronavirus, ni perturber l’activité des institutions économiques, a-t-il indiqué, soulignant qu’ “il n’y a pas de solution à ce stade sauf coexister avec le virus et l’empêcher de se propager en respectant le port du masque, en maintenant la distance physique, en se lavant les mains régulièrement et en appliquant des protocoles sanitaires.