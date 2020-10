Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a souligné, mercredi 28 octobre, la nécessité de réguler les prix de certains produits alimentaires de base qui ont récemment fait l’objet de dépassements de manière à les rendre à la portée des citoyens.

Le chef du gouvernement s’exprimait, à l’ouverture des travaux de la commission nationale du suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande, le monopole et spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments.

” La maîtrise des prix, la régularité de l’approvisionnement et la protection du pouvoir d’achat des citoyens figurent en tête de nos priorités “, a souligné Mechichi.

Il appelle les ministres concernés à intensifier les visites d’inspection et les campagnes de contrôle afin de garantir un rythme régulier d’approvisionnement et de réguler les prix.