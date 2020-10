L’ambassade de la République tchèque à Tunis sis rue de Palestine (en face de la Place du Martyr Mohamed Brahmi – auparavant Place d’Afrique) a invité cet automne les amateurs d’art urbain à embellir sa nouvelle clôture extérieure.

Le projet d’embellissement de la clôture de l’ambassade a fourni aux artistes graffiteurs tunisiens un support entier pour exprimer en grandeur leur message et leur vision de l’amitié tchéco-tunisienne, informe un communiqué de presse de l’ambassade.

C’est le collectif des artistes de l’association culturelle tunisienne ” DEBO ” qui a contribué à la revitalisation par l’art du quartier du Belvédère, au cœur même de Tunis. Ainsi et grâce à eux, les habitants peuvent être fiers à juste titre de leur quartier modernisé d’une manière originale, ajoute la même source.

Les murs de graffitis, visibles par tous sur la superficie de 120 mètres carrés dans les rues de Palestine et du Sénégal, ont saisi l’essence de cette amitié entre la Tchéquie et la Tunisie. La Tunisie a dressé des bases solides pour établir la démocratie à la suite du printemps arabe et la République tchèque appuie vivement son progrès sur le chemin de la construction d’un pays ouvert et démocratique.

L’ambassade est fière que ses murs soient la vitrine de cette œuvre d’art comme étant un symbole de la relation étroite entre la République tchèque et la Tunisie, de l’appui à la liberté d’expression et de l’espérance commune d’un meilleur avenir.

L’art urbain est un mouvement et un mode d´expression artistique affirmé à partir de la fin du 20ème siècle. Prague est connue pour avoir une façade dédiée à cet art : le “Mur de John Lennon” qui se trouve dans le quartier de Mal Strana.