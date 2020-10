L’épreuve de la Covid-19 a renforcé davantage l’engagement de Wifak Bank à accompagner ses clients, en particulier les professionnels, les PME et les TPE par la mise en place d’un ensemble de mesures concrètes.

Ces mesures permettent de répondre au mieux aux exigences de la période et de leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins en termes de financement et de soutien dans l’objectif de favoriser la reprise d’activité dans cette situation exceptionnelle.

En effet, Wifak Bank, fidèle à sa vocation de proximité, continue de mobiliser ses équipes d’experts au niveau du réseau commercial et au niveau central afin d’évaluer l’impact économique de la crise sanitaire et proposer à ses clients les meilleures solutions.

Pour ce faire, Wifak Bank, en plus des mesures proposées par la Banque centrale de Tunisie, a consacré une enveloppe budgétaire conséquente de financement Mourabha & IJARA, pour faire face aux besoins de trésorerie à court et moyen termes et pour réaménager les financements existants.

Ces mesures d’accompagnement spécifiques ont étayé la position de Wifak Bank, faisant partie intégrante de l’industrie de la finance islamique, dans la gestion de crise, que ce soit en termes d’instruments ou de réponses aux besoins de l’économie réelle. Elles ont permis d’atténuer les effets de la COVID-19 pour les entreprises et les professionnels dont les activités ont été impactées.

Pour ses clients particuliers, Wifak Bank a fait aussi preuve de flexibilité et de respect de son Identité de Banque Islamique, en leur permettant d’échelonner sans frais leurs échéances de financements Mourabha.

Par ailleurs, Wifak Bank continue de soutenir ses clients professionnels, TPE et PME, afin de faire face à cette crise et de retrouver leur niveau d’activité en ces temps difficiles.

Le management de la crise sanitaire au sein de Wifak Bank lui a permis de véhiculer davantage ses valeurs de banque islamique innovante et qui prône la position du client au centre d’intérêts de l’institution et de l’engagement de ses collaborateurs pour accompagner au quotidien leurs clients.