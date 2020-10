Le suivi de l’avancement des projets nationaux de santé programmés et en cours de réalisation a fait l’objet d’une séance de travail, lundi 26 octobre, présidée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Doukh, en présence d’un nombre de cadres du ministère.

“Il s’agit de la construction de 45 projets hospitaliers nationaux et régionaux, ainsi que de projets de réaménagement d’un nombre de services spécialisés au sein des établissements hospitaliers publics”, a précisé le département de l’Equipement dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

A cette occasion, ont été examinées les difficultés qui entravent la mise en exploitation de quelques projets, dont celui de l’hôpital régional de Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), avec un investissement de 27,5 millions de dinars.

Le taux d’avancement des travaux de ce projet a atteint 90%. Ainsi, Doukh a appelé à accélérer les procédures et à coordonner au mieux avec les services du ministère de la Santé, dans le but de surmonter ces difficultés le plus tôt possible.