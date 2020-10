Une session d’information autour du programme Europe Créative aura lieu les 27 et 28 octobre 2020 en ligne, a annoncé le bureau Europe Créative Tunisie.

Cette rencontre virtuelle sera une occasion pour présenter le programme Europe Créative et du desk Europe Créative Tunisie ainsi que ses deux sous-programmes -Media et Culture.

Pour participer à cet événement, il est possible de se rendre sur le lien suivant : https://forms.gle/sRdpHH6ud7E7TTar8. Le dernier pour les inscriptions est fixé au 23/10/2020, avant minuit.

Rappelons que ” Soutien aux projets de coopération européenne 2020 ” est le dernier appel à projets pour Europe Créative Tunisie. Il est ouvert depuis le 2 octobre 2019 et sera clôturé le 27 novembre 2020.

Cet appel soutient les acteurs culturels et créatifs dans leurs démarches de collaboration à travers l’Europe afin de renforcer les capacités. Les informations détaillées sont visibles sur le site du programme à l’adresse suivante: https://creativeeurope.tn/…/ouverture-de-lappel-a…

Le programme Europe Créative a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. Il a réuni trois programmes antérieurs (MEDIA, Culture et MEDIA Mundus) pour créer un instrument unique et complet visant à accroître l’efficacité, à saisir plus efficacement les opportunités du passage au numérique et à lutter contre la fragmentation du marché.

Europe Créative est le programme cadre de l’Union européenne pour les secteurs culturel créatif et audiovisuel. La Tunisie dont la date d’adhésion remonte à juillet 2017, est le seul pays en dehors de l’UE membre d’Europe Créative.

Europe Créative Tunisie bénéficie d’un budget de 1,46 milliard d’euros. Il a pour objectif de stimuler l’émergence et le développement de la diversité artistique et culturelle, et de renforcer la compétitivité de ces secteurs.

Le bureau Europe Créative en Tunisie joue le rôle d’interface entre l’Europe et la Tunisie. Il accompagne et informe sur le nouveau programme Europe Créative et sur les enjeux culturels de l’Union européenne.

Les acteurs culturels et audiovisuels en Tunisie bénéficient de l’aide des experts du programme. Ces derniers assurent notamment la promotion des programmes communautaires ouverts à la culture et à l’audiovisuel, l’assistance et une aide technique dans la préparation de dossier de candidature ainsi que la mise en contact avec d’autres professionnels du secteur et avec des partenaires potentiels en Europe.

Doté de 31% du budget global d’Europe Créative Tunisie, le sous-programme Culture est dédié aux professionnels de la culture et de la création (spectacle vivant, art contemporain, musique, patrimoine, etc.). Il soutient, à travers la coopération, la mise en réseau et le développement de plateformes, des projets innovants portés par des structures professionnelles.

Le sous-programme Media qui bénéficie de 56% du budget global, vise à encourager le développement de l’industrie de l’audiovisuel, du cinéma et des jeux vidéo. Il soutient financièrement le développement, la distribution et la promotion de projets portés par des professionnels (producteurs, distributeurs, agents de vente, organismes de formation et d’événements…), notamment au-delà de leur pays d’origine.