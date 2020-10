TUNIS RE a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2020.

– Le chiffre d’affaires au terme du troisième trimestre 2020, a atteint 117,6 MDT, en légère baisse de 2%, expliqué principalement par les répercussions de la crise sanitaire ayant touché plusieurs domaine d‘activité notamment le trafic aérien et de marchandises.

– Le caractère universel de cette pandémie fait que ce ralentissement de l’activité a touché aussi bien le marché Tunisien (4%) qu’Etranger (1%), visible pour les branches transport et aviation, ayant été directement impactées par la crise du COVID 19.

– Le taux de réalisation au 30 septembre se situe à 74% par rapport aux prévisions ajustées pour l’année 2020.

– L’activité Retakaful, a aussi subi une légère régression de son chiffre d’affaires pour atteindre 13 MDT au 30 septembre 2020, contre 14 MDT une année auparavant.

– La charge de sinistre brute a été affecté par la survenance de deux sinistres majeurs :

– Un Sinistre important sur le marché domestique touchant la branche incendie, (Tunisie Ouate &SIPP, estimé à 100% à 44,5 MDT, dont 19 MDT la part de Tunis Re.

– Un Evènement majeur sur marché Etranger (Explosion de Beirut du 04/08/2020), cet événement a affecté plusieurs réassureurs internationaux et régionaux, dont les estimations des pertes économiques seraient de 7,5 milliards de dollars et les sinistres assurés se situent entre 1 et 1,5 milliard de dollars. La part brute de Tunis Re serait de 71 MDT.

– Il est à signaler que ces deux sinistres majeurs sont largement supportés par notre programme de rétrocession.

En neutralisant ces sinistres majeurs, la charge sinistre brute serait de 56,414 MDT, en baisse de 10% par rapport à la même période de 2019,

– La charge sinistre Nette a enregistré une amélioration de 7,4% par rapport au 3ème trimestre 2019 et ce grâce au programme de rétrocession qui a très bien supporté la sinistralité exceptionnelle, couvrant 75% de la charge sinistre brute totale.

– Les produits financiers ont enregistré une évolution de 4% par rapport au 30 septembre 2019. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2019 et 2020). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.