L’Instance supérieure de contrôle administratif et financier, relevant de la présidence du gouvernement, annonce le lancement de la 4éme étape de son approche de suivi de proximité, des structures publiques.

Elle précise dans un communiqué publié mardi 13 courant, qu’elle a sélectionné, à cet effet, 109 rapports de contrôle réalisés par des structures de contrôle générales, des inspections ministérielles et la Cour des Comptes, portant sur des ministères, de sociétés et structures publiques et à participations publiques, ainsi que des collectivités locales.

La structure de contrôle évaluera les efforts de réforme déployés par chaque structure sur la base d’indicateurs objectifs fixés par l’Instance. Cette dernière a entamé l’évaluation de la capacité des structures publiques à surmonter un nombre de défaillances, depuis le début de l’année 2020, et ce dans le cadre de l’élaboration de l’indice de réforme, dont les résultats seront dans les semaines à venir, dans le cadre du rapport annuel de l’Instance.

Ces opérations de suivi de proximité cibleront en particulier le secteur financier, les institutions de presse et de médias, ainsi que des sociétés et institutions publiques et à participations publiques opérant dans divers domaines.

L’Instance supérieure de contrôle administratif et financier a adopté cette nouvelle approche de suivi de proximité, depuis trois ans. Dix rapports ont été menés dans ce cadre, durant la période 2016 – 2017, 37 rapports au cours de l’année 2018 et 60 rapports au cours des années 2019 et 2020. Face au succès de cette approche, l’Instance a décidé de la généraliser et d’abandonner le suivi documentaire.