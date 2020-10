Contrairement aux prédictions des spécialistes et autres experts, le continent africain a été de loin moins infecté par le virus du corona que les autres continents. Etonnant surtout lorsqu’on sait la fragilité des systèmes de santé dans la plupart des pays africains.

Alors, aujourd’hui les mêmes experts qui prévoyaient hier une hécatombe pour l’Afrique tentent d’expliquer pourquoi le continent a fait plus que résister à la Covid-19.

Ils avancent 5 raisons qui expliqueraient pourquoi l’Afrique dans son ensemble a été peu touchée par cette pandémie. Il s’agit de : une action rapide, le soutien de la population, une population jeune – et peu de maisons de retraite, un climat favorable, et de bons systèmes de santé communautaires (médecine traditionnelle). Ceci dit, il faudra attendre longtemps pour pouvoir expliquer, scientifiquement, les vraies raisons de cette résistance. Parce que ces raisons semblent trop faciles pour être valides.

Pour plus d’un milliard d’habitants, le continent africain n’a enregistré que près de 1,5 million de cas positifs au coronavirus, selon les chiffres du CDC Afrique. Autrement dit, ce sont des chiffres nettement inférieurs à ceux enregistrés en Europe, en Asie et en dans les Amériques. Mais encore plus troublant : dans beaucoup de pays du continent africain, on fait état d’un recul de cas de contamination.

Quant au nombre de morts, l’Afrique ne compte que 37 000 décès (essentiellement dans 4 pays -Afrique du Sud, Egypte, Algérie et Maroc), rien à voir avec les Amériques (580 000 décès), l’Europe (230 000) et l’Asie (205 000).

En outre, le taux de létalité (CFR) pour la Covid-19 en Afrique est inférieur au CFR mondial, ce qui suggère que les résultats ont été moins graves parmi les populations africaines, indique une étude continentale récente du Partenariat pour une réponse factuelle au Covid-19 (PERC), qui rassemble un certain nombre d’organisations privées et publiques, comme le rappelle bbc.com.

Toutefois, il ne faudrait pas prendre pour de l’argent comptant les chiffres “africains“, car sans doute beaucoup de morts de la Covid-19 n’ont pas été dénombrés –comme du reste tous ceux qui ont été listés “morts du coronavirus“ ne le seraient peut-être pas. Qui sait.