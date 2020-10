Le projet Govtech de Transformation digitale pour des services publics orientés vers le citoyen, lancé, samedi constitue un cadre important pour instaurer et généraliser les maisons de services numériques, a indiqué samedi la ministre auprès du chef du Gouvernement chargée de la Fonction publique Hasna Ben Slimane.

” Pas moins de 69 maisons de services numériques ont été programmées dans le cadre de ce projet, tout au long de la période d’exécution du projet, ce qui permettra d’atteindre un taux de couverture géographique des services administratifs prioritaires de près de 90% à l’horizon de 2024 “, a précisé la ministre, dont les propos sont rapportés dans un communiqué du ministère le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique

Ben Slimane s’est exprimée lors de la séance de travail consacrée au coup d’envoi du programme Govtech. Egalement présent à cette séance, le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, Mohamed Fadhel Kraiem, a noté que la “la digitalisation est un catalyseur du développement humain, social et économique, et permet de mettre en place les piliers d’une administration numérique efficace et équitable au service du citoyen.”

” Le programme Govtech réduira le fossé numérique entre les régions, grâce à la généralisation de l’ internet à haut débit dans les établissements scolaires, dans l’objectif de concrétiser le principe de l’égalité des chances, d’autant plus que la pandémie du COVID-19 a mis en relief la nécessité de développer l’infrastructure des écoles pour qu’elles soient au diapason des développements technologiques et leur permettre d’accéder aux plateformes d’éducation et de formation à distance et à d’autres services numériques “, a-t-il ajouté.

Pour le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi, également présent, le projet contribuera à la numérisation du secteur social, notamment, à travers la modernisation du programme de la sécurité sociale et le renforcement du système de l’identifiant social et la facilitation des services rendus aux assurés.

De son côté Tony Verheijen, représentant Résident de la Banque mondiale en Tunisie a souligné l’impératif d’accélérer la réalisation de ce projet qui vise la transformation digitale des services destinés au citoyen, indiquant que la Tunisie dispose de tous les moyens nécessaires pour faire réussir ce programme.

la Banque mondiale finance ce projet à hauteur de 100 millions de dollars (environ 275 MD)

Le projet Govtech de Transformation digitale des services publics orientés vers le citoyen, vise, selon le ministère des technologies de la communication, à garantir un accès équitable à un ensemble de services sociaux et éducatifs avec la rapidité et la qualité requises.

Ce programme comprend de nombreux projets visant à faciliter l’accès aux services de couverture sociale (les aides sociales et sécurité sociale), à connecter les écoles à Internet, à généraliser les services d’inscription scolaire à distance, et à créer une plateforme éducative numérique outre la création d’un outil de mesure périodique de la qualité des services publics numériques.