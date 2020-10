Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) vient de lancer le réseau “Partenariat National de Soutien aux Switchers Tunisiens (PNS)” regroupant les Services d’Aide au Développement des Entreprises (SADE).

L’objectif est de consolider l’écosystème tunisien en matière d’éco-entrepreneuriat, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Un switcher est une entreprise durable qui fournit des produits et des services innovants et viables à même de créer une valeur environnementale et une valeur sociale, selon la même source.

Ce réseau aura pour mission d’assurer la synergie entre tous les acteurs clés de l’écosystème de l’éco-entrepreneuriat en Tunisie et d’harmoniser la démarche de mise en œuvre de l’éco-entrepreneuriat au niveau national.

Le résultat escompté de ce partenariat est de consolider le dialogue multipartite, en mettant en place un mécanisme de coordination sous la forme d’une association volontaire non institutionnalisée d’acteurs publics et privés qui coopèrent sur les services de développement d’entreprises vertes.

Ce réseau s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme Switchmed, planifiée pour la période 2020-2022.

Ce programme a pour objectif le transfert des outils de développement des entreprises vertes conçues lors de la première phase de Switchmed aux organisations locales ainsi que le renforcement des services offerts aux entrepreneurs et la promotion de l’économie circulaire au niveau de la Tunisie.

Switchmed est un programme mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et la division Economie du Programme des Nations Unies pour l’Environnement ainsi que le Centre des Activités Régionales pour la Consommation et la Production durables.