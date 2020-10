Dassault Systèmes et Aden Group, l’une des plus grandes sociétés de gestion des installations intégrées d’Asie, présentent une solution hospitalière clé en main et prête à l’emploi pour les maladies infectieuses, Akila Care. Cette dernière peut être rapidement déployée et facile à maintenir dans les pays arabes gravement touchés par la Covid-19 et qui ont un besoin urgent d’installations médicales de haute qualité. Cette nouvelle initiative fait suite à la première expérience hospitalière mondiale mise en place en quelques jours en Chine, à Wuhan ainsi que dans d’autres pays.

Les deux entreprises ont travaillé ensemble pour développer de nouveaux processus d’ingénierie, de construction et d’exploitation hospitalière, en s’appuyant sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes et le concept d’hôpital intelligent et connecté d’Aden Group, Akila Care.

Cette solution repose sur un environnement collaboratif virtuel dédié à la conception, à la simulation et au développement d’hôpitaux qui peuvent être construits et opérationnels en 150 jours et fonctionner pendant de nombreuses années. Elle est consacrée à optimiser les opérations et la maintenance des hôpitaux au cours de leur cycle.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises ont réuni un consortium de sociétés spécialisées dans les équipements médicaux, l’ingénierie et la construction afin d’offrir cette solution aux pays qui en ont le plus besoin.

«Dans un contexte mondial où il est essentiel de prendre des décisions et d’agir rapidement pour contribuer à la lutte contre la COVID-19, la combinaison d’une architecture modulaire rapidement constructible et d’une plateforme numérique permet d’accélérer la construction d’un établissement médical de pointe et de garantir qu’il est pleinement opérationnel en un temps record », déclarent François Amman et Joachim Poylo, cofondateurs d’Aden Group. « Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, nous disposons d’une solution qui nous permet de réduire les modifications techniques, de maintenir un calendrier de développement rapide et de respecter les engagements de livraison de manière rapide et efficace, ainsi que d’assurer la maintenance et la sécurité à long terme des hôpitaux, en prévision de nouvelles pandémies».

Cette solution hospitalière offre un environnement de collaboration virtuel où les employés et les fournisseurs sont invités à utiliser le jumeau virtuel d’un hôpital afin d’optimiser la planification de l’espace, la conception des modules, les chambres d’isolement à pression négative et d’autres fonctionnalités, de simuler la fabrication et l’équipement, et de se former à sa construction. Une fois l’hôpital construit, cette solution sera utilisée pour la gestion des actifs numériques en connectant l’établissement à un matériel médical de pointe afin de surveiller les procédures d’hygiène numériques et les robots de sol hospitaliers.

« La nouvelle approche d’Aden, Akila Care, qui a fait ses preuves en matière de gestion des installations axée sur les résultats, exige des installations modulaires, intelligentes et connectées, conçues et construites selon une approche de fabrication avancée. Les installations axées sur la modularité et l’exploitation ne peuvent être rendues possibles qu’en expérimentant le résultat de manière virtuelle, globale, intégrée et de bout en bout, avec un jumeau. La plateforme 3DEXPERIENCE est le catalyseur et l’accélérateur d’une transformation aussi radicale, ce qui fait de notre alliance un exemple pour la fourniture future d’infrastructures essentielles à la mission », déclare Olivier Ribet, vice-président exécutif, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Russie (EMEAR), Dassault Systèmes.

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes est utilisée partout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par des clients de toutes tailles, y compris par un grand nombre d’institutions académiques qui ont reconnu sa valeur commerciale et sa capacité à optimiser la main d’œuvre de demain.

Pour plus d’informations :

Les expériences de solutions industrielles de Dassault Systèmes pour le secteur de la construction, des villes et des territoires : https://ifwe.3ds.com/construction-cities-territories

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, les logiciels de conception 3D, la maquette numérique 3D et les solutions de gestion du cycle des produits (PLM) : http://www.3ds.com

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables.

En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nous donnons à nos clients les moyens de repousser les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production.

Dassault Systèmes travaille à créer de la valeur pour ses 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Plus d’informations visitez www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, « société européenne » française (RCS Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales basées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

À propos d’Aden Group

Aden Group est une société de gestion des installations pionnière dans l’optimisation technologique, énergétique et durable des bâtiments et des villes.

Basé à Shanghai, présent à l’échelle internationale dans 25 pays d’Asie et dans le monde et actif dans plus de 80 villes chinoises, Aden Group a activement contribué à la lutte contre la COVID-19 dès le début, en associant des solutions d’automatisation et numériques avancées aux opérations sur le terrain effectuées par son personnel qualifié.

Forte de 20 ans d’existence, de 1 500 partenaires et 26 000 employés, Aden Group a acquis une compréhension approfondie et intersectorielle des opérations liées aux installations ainsi qu’un réseau puissant capable de livrer ses solutions dans tous les environnements du monde. Pour plus d’informations, visitez adenservices.com